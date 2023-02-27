На трассе М‑5 в Челябинской области на 5 часов продлили ограничение движения из‑за непогоды

В нескольких местах там образовались пробки

Сегодня, 27 февраля, на участке трассы М-5 «Урал» от границы с Башкортостаном до развязки на город Чебаркуль ввели ограничение движения транспорта в связи с непогодой. Изначально меры планировали сохранить до 12:00, но теперь ограничения продлили на пять часов, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

До 17:00 по участку в сторону Башкортостана не смогут проехать грузовики, маршрутный транспорт и такси. Некоторые маркетплейсы уже прислали клиентам сообщение о возможных задержках доставки товара из-за перекрытия трассы.





Сотрудники ГИБДД просят водителей по возможности отказаться от поездок.

Однако на трассе уже сформировались пробки. Водители в соцсетях пишут, что встало движение в сторону Челябинска после города Сима. Также сообщают о заторе возле Юрюзани.





«Я вчера понял, чем пахнет, и рванул в Челябинск. Утром выгрузился вовремя и спокойно. Сейчас отдыхаю. А вообще дорога очень плохая была. Снег, лед, метель», — написал водитель фуры в комментариях к публикации о пробках.

Для улучшения ситуации на расчистку дорог от снегопада в Челябинской области вывели почти двести единиц спецтехники.