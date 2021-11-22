Сегодня рано утром, 22 ноября, автомобилисты и водители фур сообщили в социальных сетях, что на трассе М-5 «Урал» в районе Сима затруднено движение.
«Сим стоит — маленькие автомобили еще проскакивают, фуры стоят», — пишет пользователь социальной сети.
Водители сообщают, что по дороге Усть-Катав — Сим наблюдается сильный снегопад.
Автомобилисты советуют брать с собой незамерзайку по дороге из Сатки в Челябинск.
Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде и рекомендовало автомобилистам воздержаться от длительных поездок.