На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области закрыли движение из-за снегопада

Ограничения введены до 14:00

Челябинский участок М-5 «Урал» закрыли для автобусов и большегрузов из-за непогоды. Временные ограничения коснулись участка с 1548 км по 1799 км — от поворота на Чебаркуль до границы с Башкортостаном, сообщили в пресс-службе ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Предварительно трасса будет закрыта с 9:00 до 14:00 6 января. Если снег и ветер не утихнут, дорога может остаться закрытой и дольше.

Водителям, которые сегодня собирались в рейс, советуют отложить поездку или построить альтернативный маршрут. Остальным участникам движения следует быть предельно внимательными.