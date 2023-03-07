На трассе М‑5 «Урал» 9 марта перекроют движение из‑за установки надземного перехода

Также на участке дороги ограничат максимальную скорость

На трассе М-5 «Урал» на 34-м километре, в районе деревни Урефты, 9 марта введут ограничения движения. С 22:00 до 0:40 ограничат максимальную скорость, а с 23:00 до 23:40 движение на участке будет невозможно. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

Изменения связаны с установкой надземного модульного пешеходного перехода на М-5.

Автомобилистов просят учесть изменения, следить за знаками и учитывать информацию при планировании маршрута.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской области можно по телефону +7 (351) 266-65-63.



Напомним, ранее стало известно, что в Челябинске отремонтируют улицу Рождественского на участке от проспекта Ленина до Копейского шоссе. Это дорога, которая связывает Тракторозаводский район с развязкой на въезде в Ленинский.