На трассе М‑5 под Симом досрочно закончили ремонт

Снимаются ограничения для большегрузов

Сложный участок трассы М-5 «Урал» (1584—1585 км) у Сима отремонтирован, сообщили в Упрдор «Южный Урал».

«Благодаря слаженной работе десятков специалистов и современной техники, дорожники справились с пучинообразованием за две недели вместо запланированных трех. Были заменены грунт, устроено новое основание дороги, отсыпаны обочины и уложено более 2200 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Движение по трассе восстановлено в штатном режиме», — прокомментировали в пресс-службе ФКУ.

На данном участке сегодня, 25 апреля, с 16 часов по челябинскому времени снимаются ограничения для движения большегрузов.

Ранее мы рассказывали, какие меры принимали для устранения заторов на этом участке трассы.