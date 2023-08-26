На трассе М-5 под Миассом на восемь часов отключат светофор

ГИБДД просит водителей быть внимательнее

В понедельник, 28 августа, с 9:00 до 17:00 не будет работать светофор на трассе М-5 под Миассом. Остановка электронного регулировщика будет связано с отключением электроэнергии, сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на данном участке дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, заранее планировать свой маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути объезда», — предложили в ведомстве.

В ГИБДД также добавили, что экипажи ДПС будут ориентированы на незамедлительное оказание помощи водителям в случае необходимости.