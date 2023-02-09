На трассе М-5 под Ашой организовали реверсивное движение

На месте работают сотрудники ГИБДД

На 1568 км между Симом и Ашой сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Об этом в четверг, 9 февраля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

На выезде с ремонтного участка дороги, а также в связи со снегопадом затруднено движение авто. На месте работают сотрудники ДПС.

В грядущем дорожном сезоне продолжатся работы по расширению участка горной части трассы М-5: между Чебаркулем и Миассом уже сделали четырехполосную дорогу на протяжении четырех километров. Еще шесть километров сдадут в эксплуатацию уже будущей осенью.

