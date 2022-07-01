На трассе М-5 между Чебаркулем и Миассом продлили ограничение до 10 июля

На участке федеральной дороги продолжается капитальный ремонт проезжей части

На участке 1782—1783 км федеральной трассы М-5 «Урал» между Чебаркулем и Миассом продлили ограничения, введенные из-за капитального ремонта проезжей части. Снижение скорости и организация реверсивного движения будут действовать до 10 июля, сообщили в пресс-службе Управления федеральных дорог «Южный Урал».

Напомним, что реверсивное движение на трассе М-5 «Урал» ввели в конце мая. Участок дороги между Чебаркулем и Миассом расширяют до четырех полос.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — предупредили в Управлении федеральных дорог.

Ремонт трассы планируют завершить осенью 2023 года.