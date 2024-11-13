На трассе Челябинск — Екатеринбург перекроют движение в обоих направлениях

Ограничения введут на час

В среду, 13 ноября, на трассе М-5 «Урал» Подъезд к Екатеринбургу временно перекроют движение автомобилей в обоих направлениях. Как рассказали в Упрдор «Южный Урал», причина — установка опор и элементов интеллектуальной транспортной системы.

Ограничения введут с 22:30 до 23:30 в районе озера Большие Сагаусты (28-й км). Также с 22 часов до полуночи будет действовать реверсивное движение. На месте будут дежурить два экипажа госавтоинспекторов.

Узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный).