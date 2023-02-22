На трассе Челябинск — Екатеринбург 24 февраля ограничат движение

Федеральную дорогу полностью перекроют на полчаса

На участке автотрассы М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом 24 февраля ограничат движение автотранспорта: над проезжей частью в районе села Тюбук будут устанавливать дорожные знаки. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщили в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

Ограничение вводится на период с 14:00 до 14:45. С 14:00 до 14:15 будет снижена скорость потока, а с 14:15 до 14:45 дорогу полностью перекроют.

«Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута», — предупредили в региональном управлении федеральных дорог.