На трассах в Челябинской области из‑за жары ограничили движение большегрузов

Подрядчики организовали пролив проезжей части

Из-за установившейся жаркой погоды на трассах в Челябинской области ввели временное ограничение движения для тяжеловесных автомобилей. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничения коснутся следующих участков дорог:

— М-5 «Урал» на участке км 1549 — км 1871;

— М-5 «Урал», подъезд к г. Екатеринбург, на участке км 11 — км 130;

— А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146;

— Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области.

Ограничение вводится 4 августа с 12:00 до 20:00 часов (время местное).

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части», — уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской области, в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).