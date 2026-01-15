На трассах в Челябинской области из‑за аномальных морозов открыли пункты обогрева

МЧС привело силы в повышенную готовность

В Челябинской области введены экстренные меры в связи с резким похолоданием. Для обеспечения безопасности граждан на федеральных трассах развернуты пункты обогрева. Для помощи водителям и пешеходам организованы пять точек, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Подготовка к периоду экстремально низких температур ведется по поручению губернатора Алексея Текслера. Силы ГУ МЧС России по Челябинской области приведены в режим повышенной готовности. В распоряжении ведомства имеется 20 мобильных пунктов обогрева на автомобильной базе, которые могут быть оперативно задействованы при необходимости.

На данный момент для помощи водителям и пешеходам уже организованы пять точек: два стационарных палаточных пункта — на базе пожарно-спасательных подразделений в Миассе и Каслях, а также три передвижных пункта — вблизи пожарно-спасательных постов в Златоусте, Троицке и Копейске.

В случае дальнейшего ухудшения погодной обстановки количество таких пунктов будет увеличено. ГУ МЧС советует гражданам по возможности отказаться от дальних поездок на ближайшие дни. Власти призывают водителей, оказавшихся в сложной ситуации на трассе, незамедлительно звонить по номеру 112 и по возможности следовать к ближайшему пункту обогрева.