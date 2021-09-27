В понедельник, 27 сентября, на территории Челябинской области выпал мокрый снег, местами образуется гололед. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Снег уже выпал на дорогах между Магнитогорском и Челябинском. Идет снег на территориях, граничащих с Башкирией, возле Белорецка. Также сообщается о снегопадах в Миасском городском округе.
МЧС еще днем опубликовало предупреждение об ухудшении прогноза и порекомендовало автомобилистам не выезжать на трассы без острой необходимости.
Напомним, что по данным Челябинского гидрометцентра ночью и днем 28 сентября в отдельных районах Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, местами очень сильные. В отдельных районах гололед и отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Усилится ветер, отдельные порывы могут достигать 25 м/с.
Автор: Степан Тимощук
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