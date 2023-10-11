На трассах Челябинской области станет больше знаков «Дикие животные»

Специалисты нашли почти 40 мест выхода зверей на дороги

На федеральных трассах, проходящих по территории Челябинской области, установят дополнительные знаки «Дикие животные». Решение приняли после анализа ДТП в регионе: аварий с участием животных в этом году особенно много, сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

25 сентября в области произошло очередное смертельное ДТП. Автомобиль врезался в вышедшего на дорогу лося. После этого на комиссии по безопасности дорожного движения приняли решение об установке дополнительных знаков. Эксперты выяснили, где ориентировочные места, в которых животные пересекают трассы. Таких точек нашлось почти сорок.

«Наиболее опасные из них — в горнозаводской зоне, где чаще всего случаются ДТП с человеческими жертвами», — отметили в Упрдор «Южный Урал».

В Упрдор ожидают, что решение снизит аварийность и повысит безопасность на дорогах.

Напомним, на прошлой неделе житель Челябинской области погиб на трассе в Иглинском районе Башкортостана. 57-летний мужчина ехал на пассажирском сиденье грузовика Mitsubishi, водитель которого наехал на лося.