На трассах Челябинской области предложили установить площадки для вертолетов санавиации

С таким предложением к губернатору Алексею Текслеру обратился глава регионального ГУ МВД Михаил Скоков

В Челябинской области на трассах могут оборудовать посадочные площадки для вертолетов санитарной авиации, чтобы в случае ДТП с пострадавшими они могли оперативно прибывать на место ЧП и оказывать необходимую помощь. С таким предложением глава ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков обратился к губернатору Алексею Текслеру на расширенном заседании коллегии главка 30 января.

Михаил Скоков доложил, что, несмотря на все применяемые меры, в 2023 году в Челябинской области отмечался рост числа аварий на трассах с пострадавшими и погибшими. В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос создания посадочных площадок для вертолетов санавиации на трассах, чтобы в экстренных случаях медики могли сразу же транспортировать пострадавших в больницы. Алексей Текслер поручил рассмотреть этот вопрос с профильными ведомствами.

Также начальник полицейского главка сообщил, что в 2023 году сотрудники МВД выявили и отстранили от управления автомобилями более 15,5 тысячи водителей, находившихся в состоянии опьянения. Свыше двух тысяч человек, которые сели за руль пьяными повторно, привлечены к уголовной ответственности.

В 2024 году, по словам Михаила Скокова, будут приняты все меры, чтобы снизить количество аварий с погибшими и пострадавшими.

Напомним, в 2023 году медики доставили в больницы вертолетом санавиации 187 человек.