На трассах Челябинской области после снегопада образовалась пробка

На очистку дорог вышли 160 машин

В Челябинской области расчищают дороги от прошедшего снегопада. Утром снег прошелся по югу региона, сейчас осадки продолжаются в горно-заводской части. По данным областного Миндортранса, дороги регионального значения расчищает 161 единица спецтехники. Ранее водители пожаловались на кашу и пробки на дорогах.

В Челябинской области в понедельник, 6 декабря, прошел снегопад. На юге области в Карталинском, Брединском, Кизильском, Нагайбакском и Чесменском районах осадки выпали с утра. В Магнитогорске аэропорт не принял два рейса из-за непогоды. Сейчас снег продолжается в Аше и Верхнеуральске. В полдень водители рассказали в соцсетях, что на дороге Чебаркуль — Челябинск образовалась грязь и каша.

Миндортранс сообщает, что в эти минуты на дорогах регионального значения работает спецтехника. Всего на расчистку автодорог вышли 16 «Уралов „Тройка“», 73 КамАЗа, 42 снегоочистителя и 30 автогрейдеров.

В эти минуты водители сообщают о пробке на участке федеральной трассы М-5 «Урал» на Кропачево в сторону Челябинска. В управлении федеральными дорогами «Южный Урал» прокомментировать ситуацию на данном участке отказались.