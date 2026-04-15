На трассе под Копейском перекроют движение ради велогонок

Ограничения вводятся на полгода

В Челябинской области временно ограничат движение из-за тренировок и соревнований по велоспорту. Перекрывать дороги будут в течение полугода по определенным датам, сообщает пресс-служба Миндора.

На автомобильной дороге Вахрушево (Копейск) — Долгодеревенское участок с 0-го по 12-й километр закроют для всех механических транспортных средств с 9:00 до 15:00 18 и 19, а также 25—26 апреля, 4—6, 11, 16—17, 23—24 и 30—31 мая, 6—7 июня, 22 и 29 августа и 6 сентября.

Для водителей будет организован объезд по дороге Петровский — Сычево — Лазурный и трассе Р-254 «Иртыш». Последняя дорога, к слову, вошла в зону активной реконструкции на 2026 год. Там под замену слоев износа попал участок с 20-го по 25-й километр.

Ранее на трассе Вахрушево — Долгодеревенское перекрывали участок дороги с 10-го по 12-й километр из-за ландшафтного пожара.