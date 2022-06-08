На Тополинке в Челябинске начали готовить участок под строительство крытого катка

Местные жители забили тревогу из‑за вырубки деревьев на месте будущего объекта

На северо-западе Челябинска сегодня, 8 июня, рабочие начали освобождать площадку под строительство крытого катка УралГУФК. В паблике жителей микрорайона появилось видео спила деревьев с возмущенными комментариями под ним. В мэрии Челябинска корреспонденту ИА «Первое областное» пояснили, что работы согласованы с властями, а все снесенные деревья будут компенсированы.

Строительство крытого катка УралГУФК планируется на территории лесного массива вблизи перекрестка улицы Академика Макеева и проспекта Родионова. Под строительство выделен участок площадью около 1,8 гектара.

По документам в зоне застройки произрастает 1677 деревьев (3% от площади лесного массива) и 1161 кустарник. Строители планируют спилить 1583 дерева и все кустарники. В качестве компенсации будет высажено 1621 дерево и 1197 кустарников. Кроме того, УралГУФК дополнительно посадит еще 100 деревьев и 1500 кустарников. Место высадки определит администрация Челябинска.

Крытый каток планируют построить к концу 2023 года. Новый спортивный объект будет использоваться для подготовки студентов УралГУФК, проведения соревнований местного уровня по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку, а также в качестве городского катка для жителей Тополиной Аллеи.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что градостроительная комиссия администрации Челябинска рекомендовала властям выдать разрешение на строительство крытого катка. Этому предшествовали публичные слушания, выявившие как сторонников, так и противников проекта.