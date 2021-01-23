На территории ЮУрГУ появился необычный снеговик

Скульптуру создали студенты университета

В Челябинске на территории Южно-Уральского государственного университета появился необычный снеговик. Несмотря на обилие снега этой зимой, сделан он совершенно из других материалов. Подробнее сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

«Во внутреннем дворе университета появился очень необычный экспонат, созданный нашими студентами! На первый взгляд — это обычный снеговик. Вот только сделали его из бетона, а руки ему сварили из арматуры!»— сообщили представители университета.

Однако, как уверяют в пресс-службе учебного заведения, несмотря на использованные материалы снеговик получился относительно легким.

А наши читатели догадались бы, из чего сделан снеговик?

Напомним, в декабре этого года в Челябинске прошла акция «Снеговики-добряки», участники которой возводили снеговиков не только из снега, но и из семечек, одноразовых стаканчиков и прочего материала. А потом подарили детям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, подарки.

