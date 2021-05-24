На территории челябинского дворца спорта «Юность» высадят барбарис или спирею

Проект благоустройства выставлен на голосование

В Челябинске на территории дворца спорта «Юность», освободившейся от автовокзала, городские власти планируют поменять асфальтовое покрытие, а зеленые зоны — обновить. Объект выставлен на голосование проекта благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

С 15 мая автовокзал у дворца спорта «Юность» прекратил свою деятельность. Все рейсы междугородних и пригородных автобусов распределили между вокзалами, а сотрудников перевели в пригородные кассы «Синегорья». Теперь бывшие платформы автовокзала планируют закатать в новый асфальт либо вымостить бесфасочной тротуарной плиткой, а зеленые островки по направлению к улицам Труда и Красной — засадить кустарниками и лиственными и хвойными деревьями.

Пока место бывшего автовокзала представляет собой бесплатную парковку. Особенно это было актуально в минувшие выходные, когда во Дворце спорта проходили соревнования по киберспорту.

Но уже сейчас челябинцы выбирают, что будет на месте бывшего вокзала. Три эскиза проектов выставлены на голосование по благоустройству территорий на сайте программы «Формирование комфортной городской среды». В первом варианте предлагается закатать в асфальт место парковки и высадить лиственные породы деревьев и кустарников: липу, иву, яблоню, кизильник, барбарис, боярышник.

Во втором варианте зеленые насаждения поменяли на хвойные культуры: ель, сосну, тую, можжевельник и спирею. Асфальт заменят бесфасочной тротуарной плиткой. Третий вариант — комбинированный: мощение и озеленение охватит понемногу два предыдущих варианта.

«Пока проектов нет. Прежде чем их заказывать, нужно определиться, что же хотят жители района. Поэтому на голосование выставлены три концепции. Какая наберет больше голосов, по той и будем готовить проект», — прокомментировал куратор проекта голосования Илья Коломейский.

Все три эскиза, выставленные на сайте голосования, отличаются только покрытием и типами зеленых насаждений, а сами схемы неинформативны. Тем не менее голосование уже идет, и продлится оно до 30 мая.