На телеканале ОТВ выходит новый проект «Победители: время — Ч»

В специальном репортаже — о воспитании нового поколения патриотов

В субботу, 16 марта, на телеканале ОТВ выйдет в эфир очередная серия нового проекта «Победители: время — Ч», посвященного воспитанию новых патриотов. Героями спецрепортажа стали воспитанники военно-патриотического молодежного объединения «Воин».





«Съемочная группа приехала сюда снимать детей. Но на тренировках мы не увидели мальчишек и девчонок. С нами общались взрослые — не по возрасту, но по размышлениям — люди. „Воин“ закалил детский характер, однако не забрал у ребят детство», — рассказывает автор проекта Марианна Лысенко.

«Время Ч — это когда наши войска успешно достигли первой линии обороны противника. А для наших детей время Ч — это преодоление сложностей, трудностей и себя», — говорит командир объединения Алексей Вепринцев.

Зачем родители отдают своих детей в «армию» в девять лет, как воспитывают воинов и какое оно, новое поколение патриотов — обо всем этом в проекте Марианны Лысенко «Победители: время — Ч».