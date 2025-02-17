На телеканале ОТВ стартует новый проект «Большой вечер»

Южноуральцы будут рассказывать истории из жизни Челябинской области

В марте на телеканале ОТВ появится новая уникальная программа — «Большой вечер» (16+). Это место для эксклюзивов, дискуссий и споров. Герои проекта — южноуральцы, политики, общественники, деятели культуры, искусства и люди, которые являются экспертами в своей области. Об этом рассказали организаторы.

«Наша команда запускает программу, аналогов которой нет на Южном Урале. Каждый выпуск станет открытием для зрителей, ведь у нас будет то, чего нет у других коллег на региональном телевидении. Каждую среду мы будем рассказывать и показывать истории тех, кто прославляет Челябинскую область. Дизайнеры уже завершают работу над созданием студии», — поделился ведущий и автор программы Владимир Лузгин.

В программе не будет запретных тем, неинтересных мнений и направлений. В студии всегда включен микрофон для тех, кто неравнодушен и не хочет молчать.

Премьера «Большого вечера» назначена на март. Программа будет выходить по средам в 19:45.