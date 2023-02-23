На телеканале ОТВ стартовал телемарафон «Народный фронт. Все для победы»

Сегодня — кульминация стартовавшего 13 февраля проекта по сбору средств в помощь бойцам ВС РФ и жителям Донбасса

23 февраля в 9 часов утра на канале ОТВ стартовал пятичасовой телемарафон «Народный фронт. Все для победы». В течение пяти часов журналисты ОТВ будут рассказывать о ходе сбора средств для участвующих в спецоперации российских воинов и мирных жителей Донбасса. Все желающие могут присоединиться к акции прямо сейчас!



Напомним, совместный проект медиахолдинга «Первый областной» и челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта стартовал 13 февраля, в День Защитников Отечества он завершится телемарафоном. Зрителей ОТВ ждут прямые включения из зоны СВО, исполкома ОНФ в Челябинской области, встречи с известными людьми, принявшими участие в акции.

На момент начала телемарафона жители Челябинской области уже собрали в рамках акции «Все для победы» более 2,206 миллиона рублей. Внести свой вклад вы можете, воспользовавшись QR-кодом, который отражается на ваших экранах в течение всего эфира.