На телеканале ОТВ пройдет марафон «Всё для Победы!»

Зрители помогут в сборе средств для южноуральских бойцов в зоне СВО

«Телемарафоны в дни воинской славы — это возможность напомнить нашим зрителям о важных моментах истории нашей страны. Мы уже второй год раз в месяц проводим такие марафоны по сбору помощи нашим бойцам. Подбираем тематические, документальные и художественные фильмы, показываем наши специальные репортажи из зоны СВО, новые серии проекта ’’Свои герои’’. Также мы приглашаем в студию бойцов, неравнодушных жителей и общественников»,

— рассказала заместитель генерального директора по телевизионному вещанию ОТВ Оксана Шевченко.

«Наш телеканал единственный в стране, кто ежемесячно делает такие телемарафоны. И каждый раз вместе с Народным фронтом и нашими телезрителями мы помогаем российским бойцам. Сейчас это очень важно. Ведь там, „за ленточкой“, они должны чувствовать нашу с вами поддержку»,

— отметил главный редактор телеканала ОТВ Владислав Чухров.