В день освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января в эфире телеканала ОТВ пройдет марафон «Всё для Победы!» в рамках одноименного проекта Народного фронта. В этот день состоится сбор средств для бойцов в зоне СВО.
В эфире телеканала покажут тематические фильмы про историю обороны и освобождение от блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны.
«Телемарафоны в дни воинской славы — это возможность напомнить нашим зрителям о важных моментах истории нашей страны. Мы уже второй год раз в месяц проводим такие марафоны по сбору помощи нашим бойцам. Подбираем тематические, документальные и художественные фильмы, показываем наши специальные репортажи из зоны СВО, новые серии проекта ’’Свои герои’’. Также мы приглашаем в студию бойцов, неравнодушных жителей и общественников», — рассказала заместитель генерального директора по телевизионному вещанию ОТВ Оксана Шевченко.
Весь день эфир телеканала будет сопровождать специальный QR‑код, отсканировав который, зрители смогут перевести денежные средства для поддержки южноуральских военных на СВО. Бойцам закупят необходимую военную амуницию, средства гигиены, медикаменты и другие необходимые вещи. За все время удалось собрать около 18 миллионов рублей.
«Наш телеканал единственный в стране, кто ежемесячно делает такие телемарафоны. И каждый раз вместе с Народным фронтом и нашими телезрителями мы помогаем российским бойцам. Сейчас это очень важно. Ведь там, „за ленточкой“, они должны чувствовать нашу с вами поддержку», — отметил главный редактор телеканала ОТВ Владислав Чухров.
Напомним, что Министерство обороны РФ отметило работу Народного фронта в Челябинской области в рамках проекта «Всё для Победы!», вручив награды за активное участие в организации сбора и предоставлении гуманитарной помощи для военнослужащих с начала проведения спецоперации.
Новости ЗОЖивем Культура+ Телепередачи Проекты Наша команда
Время новостей Итоги Большая студия Есть вопрос Хочу к Пухову! О людях Зеленая передача Наше утро Южный Урал в историях Весь спорт ГидForSpeed Дикий Урал Дипломатическая миссия Как тебе такое, Илон Маск? О здоровье Обмани Дарвина Прими меня таким Происшествия Свободный лед СВОи герои Специальный репортаж Телефакт. Миасс Хлеба и зрелищ Хорошие песни ЭкоЛогика В поисках самоцветов Тик-толк Уралым Еще... В гостях у Митрофановны Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Согрина против мифов Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города