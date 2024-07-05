На телеканале ОТВ пройдет марафон помощи бойцам «Все для Победы!»

Народный фронт Челябинской области открыл сбор на жизненно важное оборудование для участников

7 июля в России отмечают День воинской славы. На телеканале ОТВ пройдет очередной большой телемарафон «Всё для Победы!». Это совместный с Народным фронтом проект, который помогает собрать средства на покупку оборудования южноуральским бойцам СВО.

Сейчас имеется потребность в серьезной технике. На собранные средства планируется закупить то, что сейчас необходимо на фронте. Генераторы, радиостанции, средства РЭБ, бензопилы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, цифровые бинокли, маскировочные сети, спутниковая связь.

За время работы проекта «Все для Победы» региональное отделение оказало помощь более 50 воинским подразделениям. Благодаря проекту, наши бойцы на линии соприкосновения чувствуют поддержку своих земляков.

Поступило более 80 заявок от подразделений, где служат южноуральцы, в предоставлении систем РЭБ, детекторов дронов, квадрокоптеров, оборудования ночного видения. Данное оборудование дорогостоящее, поэтому рассматривается вариант централизованного закупа.

Помочь денежными средствами может каждый неравнодушный южноуралец. Для этого есть несколько способов.

1. Достаточно навести камеру мобильного телефона на QR-код и перейти по ссылке.

Откроется страница платежной системы, в ней вы указываете сумму пожертвования и переходите в систему быстрых платежей, кнопка расположена ниже.

2. Можно перечислить денежные средства по реквизитам в любом банке или любом отделении Почта России. Для этого достаточно с паспортом обратиться в банк или местное отделение Почты России. Попросите сотрудника при оформлении перевода указать в назначении платежа sbor.74

3. Также пункты приема коммунальных платежей могут перечислить средства на счет Фонда, просто назовите оператору «Благотворительный фонд. Все для Победы!».