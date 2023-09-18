21 сентября на телеканале ОТВ покажут документальный фильм «У нас такая работа. Мужество. Отвага. Честь». Героями этой картины стали те, кто не понаслышке знает, что такое война. Подробнее о фильме рассказала режиссер Дарья Годунова.
Наша коллега Дарья Годунова стала одним из создателей патриотического фильма, который снимался на средства гранта губернатора и ассоциации работников правоохранительных органов.
«Сейчас есть потребность государства создавать такие фильмы для того, чтобы донести важные смыслы. Безусловно, любой проект, - это огромная работа для того, чтобы понять героев, логическую цепочку. У нас пять основных героев, самый главный — ветеран Великой Отечественной войны. Наших ветеранов остается все меньше, и общение с ними - бесценно», — рассказала Дарья.
Режиссер не стала раскрывать все карты и подробности документального фильма. Она лишь пояснила, что работа над созданием такого крупного фильма с элементами художественного стала большим проектом, которым гордится вся команда.
В эфир фильм выйдет 21 сентября на телеканале ОТВ. В этот день медиахолдинг «Первый областной» и Народный фронт проведут очередной телемарафон для сбора средств бойцам СВО. По специальному куар-коду, который весь день будет транслироваться в телеэфире ОТВ зрители могут отправить средства. На собранные деньги народный фронт закупит оборудование и технику по заявкам южноуральских бойцов в зону проведения спецоперации.