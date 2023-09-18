На телеканале ОТВ покажут документальный фильм о героях войны

21 сентября зрителей ждет спецпроект «У нас такая работа. Мужество. Отвага. Честь»

21 сентября на телеканале ОТВ покажут документальный фильм «У нас такая работа. Мужество. Отвага. Честь». Героями этой картины стали те, кто не понаслышке знает, что такое война. Подробнее о фильме рассказала режиссер Дарья Годунова.

Наша коллега Дарья Годунова стала одним из создателей патриотического фильма, который снимался на средства гранта губернатора и ассоциации работников правоохранительных органов.

«Сейчас есть потребность государства создавать такие фильмы для того, чтобы донести важные смыслы. Безусловно, любой проект, - это огромная работа для того, чтобы понять героев, логическую цепочку. У нас пять основных героев, самый главный — ветеран Великой Отечественной войны. Наших ветеранов остается все меньше, и общение с ними - бесценно», — рассказала Дарья.

Режиссер не стала раскрывать все карты и подробности документального фильма. Она лишь пояснила, что работа над созданием такого крупного фильма с элементами художественного стала большим проектом, которым гордится вся команда.

В эфир фильм выйдет 21 сентября на телеканале ОТВ. В этот день медиахолдинг «Первый областной» и Народный фронт проведут очередной телемарафон для сбора средств бойцам СВО. По специальному куар-коду, который весь день будет транслироваться в телеэфире ОТВ зрители могут отправить средства. На собранные деньги народный фронт закупит оборудование и технику по заявкам южноуральских бойцов в зону проведения спецоперации.