На телебашне в центре Челябинска включат подсветку в День учителя

Иллюминация будет работать весь вечер

В День учителя, 5 октября, на челябинской телебашне у парка Пушкина зажжется праздничное освещение. Как рассказали в Минцифры Челябинской области, подсветка будет в виде школьных принадлежностей.

Разноцветные лампочки будут переливаться с 19:15 до 00:00. На башне можно будет увидеть тетрадки, учебники, карандаши и надпись «С Днем учителя».

Напомним, День учителя в России празднуется 5 октября. В этот день ученики благодарят своих наставников. Многие из нас окончили школу уже много лет назад, но до сих пор с теплом вспоминают своих педагогов. А они продолжают обучать детей и дальше, долгие годы после нас. Поменялись ли школьники за это время, нам рассказала учительница из Магнитогорска Людмила Пузакова.