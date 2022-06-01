На Театральной площади в Челябинске на неделю закроют парковки

Автовладельцев просят убрать машины

Со 2 по 8 июня на Театральной площади нельзя будет припарковаться. Парковочное пространство закроют на неделю из-за проведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».



«Просим автовладельцев убрать транспорт с данной парковки и не препятствовать проведению мероприятия», — сообщили в Комитете дорожного хозяйства Челябинска.

Перекрыть движение на площадке не планируют.

Напомним, что с 3 по 7 июня в Челябинске пройдет первый Всероссийский студенческий фестиваль для ссузов. В город приедут учащиеся из 74 регионов страны. Фестивальный городок организуют в Горсаду им. Пушкина с 4 по 6 июня, многие мероприятия феста можно будет посетить бесплатно.