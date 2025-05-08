На Тагане раньше срока расцвела купава

Это растение — убежище для насекомых

На Южном Урале, на хребте Таганай, купальница европейская (она же купава, болотная шапка) расцвела на две недели раньше обычного, установив абсолютный рекорд. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка «Таганай».

Ее яркие цветы появились среди еще цветущих ветрениц алтайских, одуванчиков и черемухи. Несмотря на название «болотная шапка», купальница комфортно чувствует себя не только на влажных участках, но и на горных склонах. Это растение имеет множество народных имен: авдотка, вешние бубенчики, запонки, курослеп и другие. Шаровидная форма цветка защищает пыльцу от влаги, а внутри цветка на 5-6°C теплее, чем снаружи, что делает его убежищем для насекомых. Поэтому сбор букетов купальниц лишает этих полезных насекомых их укрытия.