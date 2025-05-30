На Таганае зацвела таежная лиана

Княжик сибирский может достигать в длину трех метров

На Таганае в Златоусте зацвел княжик сибирский — это настоящая лиана, только не тропическая, а таежная, сообщает пресс-служба национального парка.

В Уральских горах увидеть это растение можно, например, на ветках пихты, куда княжик сибирский взбирается при помощи ползучих бороздчатых стеблей.

«Длина лианы может достигать 2—3 метров. А узнать ее легко по нежным белым колокольчатым цветкам. Не зря у этого растения есть и другие названия — княжик красивый и княжик прекрасный», — рассказали в нацпарке.

Но красота эта ядовита, поэтому лучше лиану не трогать. Зато любоваться не возбраняется сколько угодно.