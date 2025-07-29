На Таганае зацвела краснокнижная орхидея

Инспекторы обнаружили лишь один цветок на весь нацпарк

Занесенную в Красную книгу России неоттианту клобучковую заметили на склоне соснового берега Большого Тесьминского водохранилища. В нацпарке на сегодняшний день обнаружили лишь один цветок редкой орхидеи. Кроме того, растение зацветает не каждый год.

«Вегетативная жизнь орхидеи весьма сложна. Несмотря на то что неоттианта — многолетник, ей приходится каждый год создавать новый прирост побегу и корню на смену отмирающему. Она не выносит жару и высокую влажность. Потому и цветет то через год, то через два, а то и через десять лет»,— рассказали в нацпарке.

Кстати, у редкой орхидеи неофициально несколько названий. Например, часто ее называют гнездоцветкой клобучковой, и вот почему: цветок неоттианты напоминает капюшон, а прикорневище в виде прутьев, сплетенных под землей, — гнездо.