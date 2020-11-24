На Таганае заметили следы медведя на одной из туристических троп

Косолапый прогулялся вдоль тропы, ведущей к Долине Сказок.

В национальном парке «Таганай» заметили следы медведя. Косолапый пересек тропу, ведущую к Долине Сказок, а после какое-то время шел вдоль неё. Сотрудники нацпарка отмечают: размер следа говорит о том, что медведю около двух лет, а значит, в этом году ему впервые предстоит в одиночку перезимовать.

«Кстати, сейчас таганайские мишки укладываются в будущие берлоги, а затем снова начинают бродить. Для крепкого сна топтыгиным нужны морозы и побольше снега. Пока сугробы в национальном парке всего около 30 сантиметров, а для обустройства медвежьей „спальни“ требуется минимум полметра», — прокомментировали ситуацию сотудники «Таганая».

Отметим, что за лето 2020 года туристы не сталкивались с медведями. Лишь раз косолапый был замечен вдали, недалеко от Митькиных скал. На тропах, где вероятность встречи с животным высока, для гостей нацпарка разместили предупреждающие аншлаги.