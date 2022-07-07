На Таганае заметили призрак чернолесья

Так называют редкое растение, напоминающее гриб

В национальном парке «Таганай» выросла белесая орхидея. Это растение на тонкой ножке, у нее нет листьев, но зато есть копна полупрозрачных цветов. Издалека цветок напоминает белую поганку.



Белесая орхидея, она же гнездовка обыкновенная, она же призрак чернолесья



В народе орхидею называют призрак чернолесья, а еще гнездовка обыкновенная — растение едва заметишь под пологом темнохвойного леса. Встречается по берегам реки в тени пихтарников и в тайге у горы Юрмы.

«Прочность гнездовке обеспечивает мощное корневище, от которого отходят многочисленные толстые, образующие как бы гнездо корни. Из-за них эта орхидея и получила свое название», — объясняют сотрудники нацпарка.

«Призрак чернолесья» питается гниющими органическими веществами, поэтому растение белое, а не зеленое. И это немного затрудняет процесс размножения. Белый цвет совсем не привлекает насекомых-опылителей, поэтому цветки самоопыляются под землей, не раскрываясь, и дают семена.

Растение включено в Красную книгу Челябинской области.