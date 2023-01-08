На Таганае зафиксировали похолодание до -43 градусов

Морозная погода в Челябинской области задержится еще на несколько дней

В Челябинской области — настоящие рождественские морозы. В большинстве районов температура воздуха минувшей ночью опустилась до −40 градусов, а в национальном парке «Таганай» зафиксировали 43-градусный мороз. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

«На Таганае температура упала до −43 градусов в районе Черной скалы, в Верх-Катаве — до −39 градусов. В такую погоду одна из главных задач — не замерзнуть на маршруте. Не забывайте о правильной экипировке и чаще смотрите друг на друга, чтобы вовремя заметить побелевшие щеки или нос»,— сообщили в пресс-службе Таганая.

В нацпарке отметили, что с туристами постоянно проводятся предупреждающие беседы, а в Центральной усадьбе внимательно отслеживают возвращение всех зарегистрированных туристов.

Морозы до −40 градусов и ниже в Челябинской области сохранятся на протяжении нескольких дней. Региональное ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение в связи с аномально холодной погодой и предупредило о возможном возникновении чрезвычайных происшествий. В некоторых городах области школьникам на несколько дней продлили каникулы.