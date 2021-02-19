На «Таганае» задержали трех любителей гонок на снегоходах

В нацпарке передвигаться можно только пешком

В национальном парке «Таганай» задержали сразу трех любителей гонок по особо охраняемой природной территории — представители одного из экстрим-клубов решили покататься в запрещенных местах.

Зафиксировали их сотрудники отдела охраны с квадрокоптера, когда обследовали «тайные тропы» в районе Юрмы. Там же стоят фотоловушки, которые в режиме онлайн могут передавать информацию.

Напомним, что въезд на территорию нацпарка «Таганай» запрещен на любом транспорте — передвигаться по тропам можно только пешком. Запрет действует еще с 2014 года, но все чаще про него забывают.

«Размер штрафа за заезд на территорию национального парка — от трех до четырех тысяч рублей. Но всех задержанных за такое нарушение мы предупреждаем о том, что намерены применять весь комплекс мер, вплоть до изъятия снегохода. Кроме штрафа нарушители будут обязаны возместить нанесенный природным комплексам ущерб: любители гонок ломают ветки и повреждают почвенный покров», — рассказал заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин.

Лишь в феврале на «Таганае» составили пять протоколов на любителей «гонок». Поэтому людей просят воздержаться от такой поездки на территории нацпарка.