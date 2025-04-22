На Таганае рекордно рано зацвело волчье лыко

Обычно нежно-сиреневые цветы появляются в первых числах мая

В этом году в нацпарке «Таганай» в Челябинской области в двадцатых числах апреля зацвел волчеягодник смертельный — опасное, но очень красивое растение. Это абсолютный рекорд за 20-летнюю историю наблюдений, потому что обычно волчье лыко, или дафна, зацветает в первых числах мая, сообщили в пресс-службе нацпарка.

«В последние годы ранняя весна ломает все сроки вегетации. В лесу еще сугробы, водохранилище во льду, спят голодные клещи, а нежно-сиреневые и очень опасные цветы уже распустились»,— отметили сотрудники Таганая.

И это лишь один из нескольких рекордов этого года. Так, температура воздуха в первой декаде апреля превысила среднесуточную в 14,5 раза. И это тоже абсолютный рекорд.

На 20 дней раньше в этом году в нацпарке появились первые калужницы. Раньше обычного срока зацвела ольха. И даже первые ветреницы проклюнулись на две недели раньше среднемноголетнего срока.