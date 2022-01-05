На Таганае рассказали о самых странных нарушениях во время посещения нацпарка

В топе истории о «черных копателях» и встрече с медведем

Сотрудники «Таганая» составили топ самых странных нарушений правил посещения нацпарка в 2021 году. В подборку вошло пять примеров того, как поступать в парке нельзя.



На последнем месте история об организаторах летнего забега. После проведения мероприятия они не убрали за собой ленты, которыми размечают трассу на дистанции по лесу. «Видимо, организаторы спешили не меньше участников», — шутят в парке.

На четвертом месте экстремалы из Москвы. Они приехали в январе на Таганай и устроили лагерь «выживальщиков» у Откликного гребня. Все бы ничего, но туристы срубили несколько деревьев, что делать категорически запрещено.

На третьем месте гости из Санкт-Петербурга. Посетители без разрешения проникли в парк, и сотрудники их застали за нелегальной добычей драгоценных камней — гранатов.

Есть ещё один нарушитель, который особенно запомнился на «Таганае» — грубый мотоциклист. Он заехал в нацпарк на своем железном коне, окатил сотрудников грязью и бранью. За свою выходку мужчина отправился под суд.

На первое месте турист, столкнувшийся в 2021 с медведем. В августе путешественник отправился в поход по нехоженым тропам и повстречал косолапого. К счастью, медведь испугался и скрылся. Хотя такая история может закончиться плачевно. В нацпарке на данный момент проживает порядка десять медведей.

Сотрудники нацпарка напоминают, что правила помогают сберечь природу от людей и людей от природы, а точнее от обитателей леса и других неприятностей. Поэтому перед посещением необходимо ознакомиться со всеми правилами на входе в нацпарк или на сайте.