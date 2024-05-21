На Таганае распустились сибирские розы

Посетителей нацпарка просят не собирать из них букеты

На Таганае в Челябинской области распустились сибирские розы — это еще одно название всем известной купальницы европейской, купавки или куколки.

Как рассказали в пресс-службе национального парка, купавка собиралась цвести еще в конце апреля, но установить рекорд цветку не позволили погодные катаклизмы в первой декаде мая. Лишь на четвертый день после схода снега купальница наконец раскрыла свои желтые бутоны.

«По народному поверью, купальницы цветут лишь тогда, когда вода в реках и озерах прогревается настолько, что можно купаться. Но на Урале эта примета не работает: пытаться окунуться пока не стоит», — предостерегают в НП.

Также сотрудники «Таганая» просят не собирать букеты из купавок — для них очень важна влажность, а дома в тепле куколка быстро завянет. К тому же цветки у этого пусть и неприхотливого, но нежного растения появляются лишь на девятый год жизни.