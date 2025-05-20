На Таганае раньше срока распустился краснокнижный цветок

Ветреница пермская встречается на Урале редко

В этом году в национальном парке «Таганай» почти на две недели раньше среднемноголетнего срока распустилась ветреница пермская. Этот цветок является эндемиком Урала — встречается он довольно редко и занесен в Красные книги сразу нескольких регионов, рассказали в пресс-службе нацпарка.

«Ветреница пермская занесена в Красные книги Свердловской, Пермской, Тюменской областей, Республики Коми, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округа. Так что рвать эти цветы нельзя ни в коем случае»,— предупредили инспекторы.

Вместо букетов туристов призывают уносить с собой красивые фотографии редкого цветка.

В этом году природа на Таганае просыпается рекордно рано. Так, раньше срока в нацпарке расцвели купава, волчье лыко, калужницы, ольха и многие другие растения.