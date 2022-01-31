На Таганае пройдет горный марафон «Лыжня за облака»

Соревнования посвящены памяти альпиниста Сергея Соколова

31 января, объявлена регистрация на традиционный таганайский горный марафон «Лыжня за облака». Соревнования состоятся в воскресенье, 20 февраля и будут посвящены памяти альпиниста Сергея Соколова, сообщает пресс-служба нацпарка «Таганай».



В национальном парке «Таганай» уже началась подготовка трасс снегоходами. Участникам предложат две дистанции: 10 километров для всех желающих и 35 — для подготовленных марафонцев. Для самых юных спортсменов приготовят круг в 700 метров. Победителей марафонской гонки определят в шести возрастных группах. На дистанции предусмотрены пункты горячего питания. На всех дистанциях стиль свободный.



Взносы участников составляет от 150 до 1000 рублей в зависимости от длины дистанции. Для участников пенсионного возраста стоимость участия составляет 300 рублей.



Для участия в марафоне допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет, имеющие соответствующую подготовку. Участниками короткой гонки могут быть все желающие, независимо от пола и возраста. Возрастные группы участников определяются по году рождения.

