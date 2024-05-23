На Таганае предупредили о миграции жаб к водоемам в брачный период

Сотрудники просят не трогать земноводных и ходить осторожно

На Таганае предупредили о миграции жаб к водоемам в брачный период. С приходом тепла их количество возле воды ежедневно увеличивается, сообщают в телеграм-канале «Таганай ньюс».

«Сейчас, когда у этих таганайских земноводных начался брачный период, они активно перемещаются. Хотя обычно серая или обыкновенная жаба, которую еще называют коровница, ведет ночной образ жизни. Но в поисках партнеров амфибии упорно ползут к водоемам, пересекая тропы и дороги. Невзирая на погоду и природные условия и не реагируя даже на человека. Потому смотрите под ноги, чтобы случайно не наступить на животное»,— сообщает пресс-служба нацпарка.

Сотрудники нацпарка призывают не трогать жаб. Они не кусаются, и бородавки после не появятся тоже, но в основании шеи у этих земноводных есть ядовитые железы, выделяющие жгучую жидкость. Попав на слизистую оболочку, она вызовет сильную боль и воспаление.

«Просто пройдите мимо. Пусть невесты доползут до своих женихов к родовому гнезду, его в течение всей жизни амфибии устраивают в одном и том же водоеме», — обратились с просьбой сотрудники нацпарка.