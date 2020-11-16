На Таганае появились кормушки на «птичьем» маршруте

В нацпарке стартовала традиционная зимняя акция по прикорму пернатых.

В национальном парке «Таганай» подготовили «птичий» маршрут к зиме. Волонтеры прошлись по тропе, где разместили новые кормушки, наполненные угощением. Ежегодно сотрудники нацпарка устраивают подобную акцию, привлекая к ней посетителей. В холодное время года пернатым тяжело найти себе пропитание, поэтому кормушки необходимо регулярно наполнять.

Для туристов, планирующих подкармливать птиц самостоятельно, оставили специальные аншлаги-памятки, где указаны разрешенные продукты.

«На аншлагах коротко изложены все особенности рациона пернатых: никаких снеков и хлебных крошек, только нежареные семечки и несолёное сало. Традиционная зимняя акция будет проходить на Таганае до самой весны, пока не растает снег и не проснутся насекомые», — прокомментировали ситуацию сотрудники нацпарка.

Для того чтобы стать волонтером на «птичьем» маршруте, нужно написать на почту ecopros@taganay.org или в группу нацпарка. После этого в назначенный день в Центральной усадьбе вам выдадут набор волонтера, с которым уже можно будет отправиться на тропу.