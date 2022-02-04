На Таганае построят новый визит‑центр

К работам приступят весной 2022 года

В «Гремучий ключ» отправили очередную партию стройматериалов, их необходимо успеть завезти до конца снегоходного сезона. После наступления тепла в приюте начнут строительство визит-центра, рассказали в пресс-службе НП «Таганай».

«Подобные в прошлом году открылись в „Белом ключе“ и „Таганае“ и отлично себя зарекомендовали», — прокомментировали в пресс-службе нацпарка.

Сейчас там живут и работают дежурные, а проходящие мимо группы могут обогреться, передохнуть, получить информацию о национальном парке и вспомнить Правила правильного туриста.

Согласно проекту, в визит-центре будут тамбур, комната дежурного, техническое помещение и комната отдыха туристов. Общая площадь здания — 56 кв. м. Объект будет деревянным, с утеплителем и металлочерепичной крышей. Фундамент делать не станут, поскольку постройку возведут на охраняемой природной территории.

