На Таганае построят новую смотровую площадку

Точка обзора появится на новой тропе на Большую Каменную реку

В национальном парке «Таганай» на Большой Каменной реке появится смотровая площадка. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, она позволит туристам с любым уровнем подготовки безопасно прогуляться по «волнам» реки и увидеть ее панораму.

Конструкции смотровой площадки уже доставлены к месту установки, специалисты начали собирать ее. Процесс этот будет небыстрым и непростым — сооружение необходимо будет вписать в ландшафт так, чтобы не испортить красоту этого места.

«Смотровая площадка позволит туристам с любым уровнем подготовки безопасно прогуляться по „волнам“ Большой Каменной реки и увидеть ее панораму. Выход решили расположить чуть ниже привычной точки обзора — именно оттуда открывается самый хороший вид на знаменитую таганайскую достопримечательность»,— сообщили представители национального парка.

Напомним, 15 октября на Таганае открыли новый маршрут к Большой Каменной реке. Он начинается с Центральной усадьбы парка и идет через смотровую площадку «Тещин язык». На новой тропе обустроили подвесную переправу через реку Большая Тесьма, новый вход и указатели, которые туристы могут видеть на протяжении всего пути.