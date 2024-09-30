На Таганае построили переправу через Большой Киалим

Теперь можно с комфортом добираться в сторону хребта Ицыл

В Челябинской области в национальном парке «Таганай» построили широкую и высокую переправу через Большой Киалим в сторону хребта Ицыл. Как сообщили представители нацпарка, переправа возвышается над водой на два с половиной метра — такой высоты хватит, даже если уровень воды в реке сильно поднимется.

«Сооружение трехметровой ширины возвышается над водой на два с половиной метра. Этого должно хватить, даже если река поднимется резко — так, как в минувшем июле после затяжных дождей»,— уточнили в нацпарке.

Построили переправу и через протоку. Но пока временную. Заменить ее на постоянную планируют в 2025 году.