На Таганае отремонтируют дорогу к Черной скале

Работы планируют завершить к октябрю 2022 года

На Таганае отремонтируют дорогу, ведущую к Черной скале. Работы стартуют 9 марта — в течение месяца полоса отвода должна быть расчищена от кустарников и сухостоя. Затем тяжелая техника займется планировкой и выравниванием профиля, сообщили в пресс-службе нацпарка.

Капремонт решит многолетнюю проблему доступности одного из эколого-туристических комплексов «Таганая». Сейчас к Черной скале ведет пыльная грунтовка, где часто застревают туристические автобусы. Вскоре там появится твердое покрытие.

«Пока идет капитальный ремонт, въезд на Черную скалу со стороны Златоуста будет закрыт. Добраться туда можно будет со стороны поселка Магнитка. Кроме того, в национальном парке в рамках нацпроекта „Экология“ в 2021 году появился новый комплекс на Семибратке, это полноценный дублер Черной скалы», — отметила директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова.

Ремонт планируется завершить к концу октября 2022 года. Также к Черной скале проложат велодорожку. Общая стоимость работ составит около 270 миллионов рублей.