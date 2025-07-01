На Таганае обнаружили крошечных сородичей скорпионов

Ложноскорпионы — новый для нацпарка вид членистоногих

В районе скальных останцев Семибратки в нацпарке «Таганай» обнаружили новый вид членистоногих — ложноскорпионов. В отличие от своих свирепых сородичей из жарких стран, они очень маленькие — около 4 миллиметров в длину, а вместо вреда приносят пользу.

«В отличие от настоящего скорпиона, наш паучок не опасен для человека. А даже полезен: часто поселяясь в квартирах и библиотеках, он уничтожает постельных и бумажных паразитов»,— рассказали в пресс-службе нацпарка.

Но массивные клешни лжескорпиона — если их можно так охарактеризовать ввиду размеров паукообразного — все же производят впечатление и маскируют безопасного паучка под хищника.