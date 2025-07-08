На Таганае обнаружили гриб‑агрессор

Ранее кордицепс военный не был замечен на просторах национального парка

В национальном парке «Таганай» в Златоусте обнаружили новый для территории гриб — кордицепс военный, сообщили в пресс-службе парка.

По словам сотрудников, это настоящий агрессор в царстве грибов.

«Большую часть своей жизни кордицепс военный проводит, атакуя зарывшихся в почву куколок бабочек: запускает в их тело споры, выращивает там мицелий, а потом и плодовые тела грибов, которые, созрев, стреляют спорами, запуская процесс заново», — говорится в сообщении.

Из-за необычности способа развития китайские медики до XVIII века считали кордицепс двуединым существом: растением и насекомым одновременно.

Добавим, на Востоке открыли и полезные свойства кордицепса, который содержит много биологически активных соединений.