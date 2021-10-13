На «Таганае» неизвестный самовольно «перенес» границу нацпарка на 600 метров

Нарушитель оторвал табличку и перевесил

На «Таганае» неизвестный оторвал пограничный аншлаг и прикрутил его проволокой к березе. Сотрудники нацпарка подозревают, что это мог сделать один из любителей «покатушек» по Таганаю.

«В любом случае усилия бесполезны: аншлаг вернут на место, а рядом уже установили шлагбаум, перегораживающий потенциальный проезд. Стоянку и движение механизированных транспортных средств по территории национального парка запрещает федеральный закон», — прокомментировали в пресс-службе НП «Таганай».

Отметим, с 1 ноября 2014 года запрет действует в «Таганае». С начала 2021 года по фактам заездов на территорию парка составлено 44 протокола, в октябре — только один.