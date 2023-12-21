На Таганае намело самые глубокие сугробы за последние восемь лет

Глубина снежного покрова достигла 60 сантиметров

В национальном парке Таганай установлен восьмилетний рекорд по глубине снежного покрова. Измерения на снегомерном профиле показали максимальную глубину в 60 сантиметров, сообщили сегодня, 21 декабря, в пресс-службе парка.

Однако прежний рекорд по глубине снега для последней недели декабря пока не побит. В 2015 году на том же месте толщина сугробов достигла 78 сантиметров. Снежный минимум отмечался в 2020 году — всего 28 сантиметров.

Напомним, вчера в Челябинской области прошли мощные снегопады. На сегодня синоптики обещают продолжение осадков в некоторых районах.